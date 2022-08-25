Şampiyonlar Ligi'nde kura zamanı

2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin sahibi İstanbul'da Devler Ligi'nin grup kuralarının çekimi yapılacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Kura çekimi TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.



Kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2021-2022 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.



Takımlar ve Torbalar



Şampiyonlar Ligi play-off turunun tamamlanmasının ardından grup maçlarında yer alacak 32 takım da netleşti. İşte 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar ve kuraya girecekleri torbaları:



1. Torba



Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

Milan

Bayern

PSG

Porto

Ajax



2. Torba



Liverpool

Chelsea

Barcelona

Juventus

Atletico Madrid

Sevilla

RB Leipzig

Tottenham



3. Torba



Dortmund

Salzburg

Shakhtar

Inter

Napoli

Benfica

Sporting Lizbon

Bayer Leverkusen



4. Torba



Rangers

Marsilya

Kopenhag

Club Brugge

Celtic

Viktoria Plzen

Maccabi Haifa

Dinamo Zagreb



İlk hafta maçları 6-7 Eylül'de



"Devler Ligi"nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek.



Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.



Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



26 yıl sonra Türk takımı yok



1996/97'den bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi sona erdi.



Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etti. Fenerbahçe, 2. turda Dinamo Kiev'e; Trabzonspor ise playoff turunda Kopenhag'a elendi.



Son olarak Beşiktaş, 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.



5 sezonda ise iki takımla temsil edilmiştik. 997/98, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08 sezonları Türk futbolunun, en büyük sahnede temsil edildiği sezonlar olarak tarihe geçmişti.



96/97'den bu yana hangi takımımız kaç kez gruplarda mücadele etti?



Galatasaray 15

Beşiktaş 8

Fenerbahçe 6

Trabzonspor 1

Başakşehir 1

Bursaspor 1





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