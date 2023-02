UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar heyecanı, bu akşam oynanacak iki maçla devam edecek. İşte 23.00'te başlayacak maçlar hakkında bilmeniz gereken her şey...



RB LEIPZIG - MANCHESTER CITY



Alman temsilcisi Leipzig ile İngiliz devi Manchester city arasındaki mücadele RedBull Arena'da oynanacak. Mücadeleyi TV8 canlı olarak yayınlayacak.



Muhtemel 11'ler



Leipzig: Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Schlager; Szoboszlai, Forsberg; Andre Silva, Werner



Manchester City: Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji, Ake; Bernardo Silva, Rodri, İlkay Gündoğan; Mahrez, Grealish, Haaland



Alman ekibi Leipzig, son 6 resmi maçında 4 galibiyet elde ederken, 1 kez berabere kaldı ve 1 kez yenildi. Manchester City de son 6 maçta aynı karneye sahip...



2.5 sezon boyunda Bundesliga'da Dortmund forması giyen Erling Haaland, Leipzig'e karşı oynadığı 4 maçta 6 gol attı. Geçen sezon iki takım arasında grup maçlarında oynanan maçlarda Manchester City evinde 6-3, Leipzig evinde 2-1 kazanmıştı.



Marco Rose, Leipzig Teknik Direktörü: "Oyuncularımla çok yakın biriyim ve onlara çok güveniyorum. En iyi takımlardan birine karşı oynayacağız. CEsaretle oynamak ve elimizdeki fırsatları değerlendirmek zorundayız. Zor bir maç olacak ama futbolda her şey mümkün. Taraftarımız da bizimleyken her şeyi başarabiliriz. Birlikte daha güçlüyüz."



Pep Guardiola, Manchester City Menajeri: "Leipzig, zorlu bir rakip. Kalitelerini yıllardır biliyoruz. Genç oyunculara, iyi kadroya, net oyun kalıbına ve fizikselliklerine güveniyorlar. Geçiş oyununda durdurulamazlar. Onlara çok saygı duyuyorum."



INTER - PORTO



İtalyan devi Inter ile Portekiz'in köklü kulübü Porto, Milano'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Exxen Spor canlı olarak yayınlayacak.



Muhtemel 11'ler



Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco; Martínez, Lukaku



Porto: Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Wendell; Grujic, Eustaquio, Andre Franco, Pepe; Taremi, Toni Martínez



Inter, son 6 maçında 4 kez kazanırken 1 kez berabere kaldı, 1 kez yenildi. Porto ise son 6 maçının tamamını kazandı.



Inter'in hocası Simone Inzaghi ve Porto'nun hocası Sergio Conceiçao, Lazio'da takım arkadaşlığı yapmıştı. İki takım 2004/05 sezonunda son 16 turunda karşılaşmış kazanan Inter olmuştu. Porto ise UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında İtalyan takımlarıyla oynadığı son iki turda kazanan taraf oldu. 2018/19'de Roma'yı, 2020/21'de Juventus'u elediler.



Simone Inzaghi, Inter Teknik Direktörü: "Son 16'ya özgüvenli giriyoruz. İnanılmaz bir yolculukla buraya geldik. Grubumuzda Barcelona ve Bayern Münih varken son 16'ya kaldık. Sergio Conceiçao çok iyi bir teknik direktör ve Porto'yu harika şekilde yönetiyor. Porto, çok çok güçlü bir takım."



Sergio Conceiçao, Porto Teknik Direktörü: "Inter çok güçlü bir takım. Harika oyunculara ve yüksek seviyede futbol bilgisine sahipler. Serie A gibi dünyanın en rekabetçi liglerinden birinde çok iyi gidiyorlar. Yine de kendi bireysel ve kollektif kalitemiz ile iyi şeyler yapabileceğimize inanıyoruz."





