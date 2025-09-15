15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi, salı günü oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray ise ilk maçına perşembe günü saat 22.00'de Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkacak.

calendar 15 Eylül 2025 13:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu salı günü lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasında, salı günü 6 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.


Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın TSİ programı şöyle:

Salı:

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise

22.00 Juventus-Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Tottenham-Villarreal

17 Eylül Çarşamba:

19.45 Olympiakos-Pafos

19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt

22:00 Ajax-Inter

22:00 Bayern Münih-Chelsea

22:00 Liverpool-Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta

18 Eylül Perşembe:

19.45 Club Brugge-Monaco

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray

22:00 Manchester City-Napoli

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting Lizbon-Kairat

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.