UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. karşılaşmasında Young Boys, Atalanta'yı ağırladı.



Wankdorf Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.



Young Boys'un gollerini 39. dakikada Siebatcheu, 80. dakikada Sierro ve 84. dakikada Hefti attı. Konuk ekibin gollerini ise 10. dakikada Duvan Zapata, 51. dakikada Palomino ve 88. dakikada Luis Muriel kaydetti.



Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral, 71. dakikada yerini Djimsiti'ye bıraktı.



Bu sonucun ardından Atalanta, 6 puanla ve 3. sırada yer aldı. 3 maçlık mağlubiyet serisi sona Young Boys ise 4 puanla 4. sırada kaldı.



Atalanta, grubun son maçında Villarreal'i ağırlayacak. Young Boys ise Manhcester United deplasmanına gidecek.





İLGİLİ VİDEO