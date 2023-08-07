Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları, salı günü ve 9 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, salı günü TSİ 22,00'de Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımına konuk olacak.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçlarının TSİ programı şöyle:
Salı günü:
21.00 Rakow (Polonya) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.00 Kopenhag (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)
21.30 PSV Eindhoven (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)
21.45 AEK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Molde (Norveç)
22.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Galatasaray
22.00 Braga (Portekiz) - Baçka (Sırbistan)
9 Ağustos Çarşamba:
21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa)
21.30 Slovan Bratislava (Slovakya) - Maccabi Haifa (İsrail)
21.45 Rangers (İskoçya) - Servette (İsviçre)
Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, salı günü TSİ 22,00'de Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımına konuk olacak.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçlarının TSİ programı şöyle:
Salı günü:
21.00 Rakow (Polonya) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.00 Kopenhag (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)
21.30 PSV Eindhoven (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)
21.45 AEK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Molde (Norveç)
22.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Galatasaray
22.00 Braga (Portekiz) - Baçka (Sırbistan)
9 Ağustos Çarşamba:
21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa)
21.30 Slovan Bratislava (Slovakya) - Maccabi Haifa (İsrail)
21.45 Rangers (İskoçya) - Servette (İsviçre)