Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı çarşamba günkü maçlarla devam edecek. Sporx iddaa ekibi, günün karşılaşmalarından size kazandıracak olanları seçti ve tahminlerini açıkladı. İşte günün bankoları...



BAŞAKŞEHİR - M. UNITED



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon çok istikrarsız maçlar oynayan Manchester Utd., ligde tam tabiri ile dökülürken Şampiyonlar Ligi'nde ise adeta fırtınalar estiriyor. İngilizler belki de en zorlu gruplardan birisinde hem PSG hem de Leipzig karşısında çok kritik galibiyetler aldı. Başakşehir ise beklenenden çok daha iyi futbol oynadığı iki maçta da henüz gol ve puanla tanışamadı. Ancak ben bu sefer en azından gol bulabileceğimize yürekten inanıyorum. Puan almaya yeter mi bilmiyorum ama bu maç için iki takımdan da gol bekliyorum. KG Var tercihi iyi oranıyla değerlendirilmeli.



MUHTEMEL 11'LER



Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Giuliano.



Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw, Pogba, Van de Beek, Matic, Greenwood, Cavani, Martial



ZENIT - LAZIO



BURAK ŞEN: Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Zenit ile Lazio karşı karşıya gelecek. Lazio'da Ciro Immobile, koronavirüs arasının ardından Rusya'da forma giyebilecek. Lazio geçen hafta Club Brugge deplasmanında da golcüsünden yararlanamadı ancak Belçika'dan 1 puanla dönmeyi başardı. Rus takımlarıyla oynadığı 4 maçı da kaybetmeyen, bu karşılaşmaların 3'ünde rakipleriyle berabere kalan Lazio, Zenit deplasmanında da puanla dönebilir. İki maçta puan alamayan Zenit, bu maçı da kaybederse hedeflerinden iyice uzaklaşacak. Sakin tempoda geçmesini beklediğim maçta 0-2 çifte şans seçeneğinin kazandıracağını düşünüyorum. Ayrıca mücadele için ise öngörüm 1-1'lik beraberlik.



MUHTEMEL 11'LER



Zenit: Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakits'kyy, Douglas Santos; Barrios; Erokhin, Kuzyaev, Ozdoev, Mostovoy; Dzyuba



Lazio: Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marušić, Milinković-Savić, Lucas Leiva, Akpa-Akpro, Fares; Correa; Immobile



CLUB BRUGGE - DORTMUND



BURAK ŞEN: Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Club Brugge ile Dortmund karşı karşıya gelecek. Lucien Favre yönetimindeki Dortmund, Club Brugge deplasmanından galibiyetle çıkarak liderliğe yükselmek istiyor. 2018 yılında Club Brugge deplasmanında tek golle kazanan Dortmund, Belçika'da bu başarısını tekrarlamak isterken, hafta sonu Bayern Münih ile oynayacağı maçı da düşünüyor. Mats Hummels'in sakatlığı Dortmund için önemli kayıp olsa da bi şekilde savunmadaki boşluğu doldurabilirler. Lazio ile iç sahada berabere kalan Club Brugge, Dortmund'u puansız göndermek istiyor ama işleri hiç kolay değil. Deplasmanda ilk galibiyetini isteyen Dortmund, güçlü kadrosuyla sonuca ulaşacaktır.



MUHTEMEL 11'LER



Club Brugge: Mignolet; Mata, Kossounou, Deli; Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol; Bonaventure, De Ketelaere



Dortmund: Burki; Meunier, Akanji, Delaney, Guerreiro; Dahoud, Witsel; Sancho, Reus, Reyna; Haaland



LEIPZIG - PSG



BURAK ŞEN: Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Leipzig ile PSG karşı karşıya gelecek. Başakşehir'in rakiplerinden Leipzig ile PSG arasında oynanacak maçta çıkacak sonuç temsilcimizi de yakından ilgilendiriyor. İstanbul'da Başakşehir karşısında korkulu rüya görmesine rağmen kazanan PSG, maç öncesinde gelen haberlerle sarsıldı. Mauro Icardi, Marco Verratti, Julian Draxler, Neymar ve Kylian Mbappe'nin maçta oynamayacağı açıklandı. Hücum hattında büyük eksikleri olan PSG ciddi anlamda sorunlar yaşayabilir. Rakibinin bu durumunu avantaja çevirmek isteyen Leipzig, kazanarak PSG'y geçmek istiyor. Kaybedenin belki de çok büyük hasar alacağı maç için önerim 2,5 Üst tercihinden yana olacak. Alternatif kuponlarda ilk yarı 1,5 Üst düşünülebilir.



MUHTEMEL 11'LER



Leipzig: Gulacsi; Orban, Upamecano, Konatee; Henrichs, Kampl, Nkunku, Angelino; Olmo, Forsberg; Poulsen



PSG: Navas; Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa; Herrera, Marquinhos, Gueye; Sarabia, Kean, Di María



CHELSEA - RENNES



BURAK ŞEN: Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Chelsea ile Bordeaux karşı karşıya gelecek. Rennes, Şampiyonlar Ligi arenasında tecrübesiz ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışsa da pek sonuç alacağa benzemiyor. Geçen hafta Krasnodar deplasmanında 4 gollü zaferle kendine gelen ve averajla lider olan Chelsea, Rennes'i puansız gönmdermekten başka bir şey düşünmüyor. Açıkçası Chelsea'nin, bu seviyelerde tecrübesiz rakibi karşısında puan kaybedeceğini düşünmüyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rudiger, Emerson; Kante, Jorginho; Ziyech, Mount, Hudson-Odoi; Abraham



Rennes: Gomis; Traore, Da Silva, Aguerd; Dalbert; Bourigeaud, Nzonzi, Martin; Doku, Guirassy, Terrier



FERENCVAROS - JUVENTUS



BURAK ŞEN: Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Ferencvaros ile Juventus karşı karşıya gelecek. Macaristan ekibi Ferencvaros, 1965'te Juventus'u 1-0 yenerek Şehirleri Kupası'nı müzesine götürmüştü. Ancak o günden bugüne futbolda her şey değişti. Ne yazık ki Ferencvaros'un bir mucize olmadığı sürece Juventus'tan puan alma ihtimali yok bile diyebiliriz. Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs arasının ardından sahalar dönmesi, hafta sonu Jventus'a Spezia deplasmanında kazandırdı. Juventus henüz istenilen düzeyde değil ve Ronaldo'nun maçı koparmasına ihtiyaçları var. Juventus ilk yarıdan işi bitirecektir. Merih Demiral ise cezalı olduğu için maçta forma giyemeyecek.



MUHTEMEL 11'LER



Ferencvaros: Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Kharatin; Zubkov, Laidouni, Somalia, Nguen; Isael



Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski, Ramsey; Dybala, Ronaldo



BARCELONA - DINAMO KIEV



BURAK ŞEN: Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev, koronavirüs salgınıyla ciddi şekilde mücadele ediyor. Ukrayna ekibinde birçok ismin koronavirüs testi pozitif çıkınca, 3'ü kaleci olmak üzere 13 oyuncuyla Barcelona maçına geldiler. Geçen hafta Juventus'u yenerek grupta gövde gösterisi yapan Barcelona, Dinamoı Kiev'i de rahat geçecektir. İlk yarı Barcelona kazanırın yanı sıra 3,5 Üst tercihini de düşünebiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Barcelona: Neto; Dest, Pique, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Trincao, Messi, Pedri; Griezmann



Dinamo Kiev: Neshcheret; Kedziora, Popov, Shabanov, Zabarnyi; Shepelev, Andriyevskyi; Tsygankov, Lednev, Verbic; Supryaga



