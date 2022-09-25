UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin düzenlendiği Paris'te maç öncesi yaşanan kaos ortamı, Liverpool taraftarlarını harekete geçirdi. Ada basınına göre; yaklaşık 2 bin Liverpool taraftarı, UEFA'ya dava açmaya hazırlanıyor.



UEFA 'GÜVENLİK SORUNLARI' DEMİŞTİ



Bilindiği üzere Liverpool ile Real Madrid oynanan ve İspanyolların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan maç, stadın dışında yaşanan sorunlar sebebiyle 35 dakika kadar ertelendi. UEFA, bekleme süresiyle ilgili eleştiriler üzerine güvenlik sorunlarının büyük sorun yaşattığını duyurmuştu.



Paris'teki Stade de France'ın dışındaki yaşananlar sebebiyle İngiliz taraftarlar psikolojik travma yaşadıkları ve yaralandıkları gerekçesiyle dava açma kararı aldı.



"GÖRÜNTÜLER DEHŞET VERİCİYDİ"



Dava için harekete geçen hukuk firması Binghams'tan Gerard Long, "Ben ömür boyu Liverpool taraftarı kalacağım. Futbol sezonunun en önemli olayı yaşandı. Yaşananlar beni dehşete düşürdü. Yalnızca taraftar arkadaşlarım değil, aynı zamanda o gün ailem, müşterilerim herkes yaşanan dehşet verici görüntülerden bahsetti" ifadesini kullandı.



UEFA'DAN YENİ AÇIKLAMA GELMEDİ



Avukatlar ayrıca bilet satışlarında sözleşmeye aykırılık, maddi ve manevi zarar gören taraftarlara gösterilen ihmaller nedeniyle dava açılacağını vurguluyor. Konuyla ilgili olarak UEFA'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.



UEFA daha önce yaptığı açıklamada, "UEFA 28 Mayıs 2022'de Paris'teki Stade de France'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali karşılaşması öncesinde yaşanan korkutucu ve talihsiz olayları deneyimleyen ya da bu olaylara tanık olan tüm taraftarlardan samimiyetle özür diler. Final gecesinin Avrupa futbolunun bir kutlaması olması gerekirdi" açıklamasını yapmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ