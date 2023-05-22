Şampiyon Real Madrid

Kostas Sloukas şampiyonluk için attı, kaçırdı.pic.twitter.com/oo02rWbe01



— Sporxtv (@sporxtv) May 21, 2023

Real Madrid, Turkish Airlines EuroLeague Final karşılaşmasında Olympiakos'u Sergio Llull'ün bitime 3.2 saniye kala gelen isabetiyle 79-78 yenerek 11'inci şampiyonluğunu elde etti.Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanan mücadeleye Olympiakos, Thomas Walkup, Isaiah Canaan, Kostas Papanikolaou, Sasha Vezenkov ve Moustapha Fall ilk 5'iyle başladı. Real Madrid'in ilk 5'i ise Nigel Williams-Goss, Dzanan Musa, Adam Hanga, Eli NDiaye ve Walter Tavares'ten oluştu. Karşılaşmaya üç sayı çizgisinin gerisinden Olympiakos, Canaan ve Papanikolaou'nun 3 sayılık isabetleriyle ilk 3 dakikayı 9-7 önde geçti. Vezenkov'un hücumda devreye girmesiyle farkı açmaya başaran Yunan ekibi, 3.20 kala farkı 9'a çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 19-10. Kalan bölümde farkı koruyan Olympiakos, ilk periyodu 24-17 önde geçti.İkinci periyoda kenardan gelen oyuncuları Rodriguez ve Hezonja'nın hücumda bulduğu sayılarla başlayan Real Madrid, ilk yarının bitimine 6.47 kala Tavares'in bulduğu 2 sayılık isabetle skoru eşitledi: 29-29. Bu dakikanın ardından Real Madrid, üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulmaya devam etti ve son 3 dakikaya 4 sayı farkla önde girdi: 38-42. İlk yarının son bölümünü Olympiakos daha iyi oynayınca soyunma odasına 45-45 eşitlikle gidildi.Üçüncü periyoda daha iyi başlayan taraf Olympiakos oldu. Yunan ekibi, hücumda Canaan'ın üst üste sayılarla periyodun son 5 dakikasına 5 sayı farkla önde girdi: 57-52. Kalan 5 dakikalık bölümde iki takım da skor bulmakta zorlanınca farkı koruyan Yunan ekibi, karar periyoduna 63-59 önde girdi.Son periyodun ilk 2 dakikasında Vezenkov ile sayılar bulan Olympiakos, rakibine sadece 2 sayı şansı tanıyınca son 8 dakikaya 7 sayı farkla önde girdi: 68-61. Bu dakikanın ardından Yunan ekibi, Vezenkov ile Madrid ekibi ise Rodriguez ile sayılar bulunca son 2 dakikaya 78-74 Olympiakos üstünlüğü ile girildi. 46 saniye kala Rodriguez'in 3 sayılık isabetiyle farkı 1'e indiren Real Madrid, savunmada rakibini durdurmayı başardı. Real Madrid, bitime 3.2 saniye kala Llull'ün iki sayılık isabetiyle öne geçti: 78-79.Son topta Sloukas'ın kullandığı iki sayılık şut girmeyince Real Madrid, parkeden 79-78 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.Real Madrid, EuroLeague finalinde Olympiakos'u 79-78 mağlup ederek tarihindeki 11'inci şampiyonluğu elde etti. İspanyol ekibi, 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018'in ardından 2023 yılında da sezonu zirvede tamamlamayı başardı.