07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de sezonu Gaziantep'te açacak

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos'ta Gaziantep FK'ye konuk olacak.

calendar 07 Ağustos 2025 13:21 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 13:32
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de sezonu Gaziantep'te açacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos'ta Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Gaziantep Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak.

Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezondaki ilk resmi maçını Gaziantep temsilcisi ile yapacak. Galatasaray, yeni sezonda da mutlu sona ulaşarak şampiyonluk serisini sürdürmeye çalışacak.


Geçen sezonu 14. tamamlayan Gaziantep FK ise sezona yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde girecek. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, son şampiyon karşısında kazanarak sezona moralli girmek için mücadele edecek.

- Sane ilk resmi maçına çıkacak

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da 11 kez fileleri havalandırarak kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Sane, Gaziantep FK müsabakasıyla ilk resmi maç heyecanını yaşayacak.

- Osimhen ve Icardi'nin durumları belirsiz

Sarı-kırmızılı ekipte santrforlar Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in yarınki müsabakada oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.

Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen, kampa geç katıldı. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.

İki futbolcunun yarın süre alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

 - Santrforda Barış Alper ilk aday

Teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen veya Icardi'ye görev vermemesi durumunda yarınki karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı santrfor oynatması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarında Barış Alper'i ileri uçta oynatmıştı.

- Nelsson ve Cuesta'nın lisansları çıkarılmadı

Yarınki müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.

Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.

 - Hazırlık maçlarında kaybetmedi

Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı 5 hazırlık maçında da mağlup olmadı.

İlk hazırlık müsabakasına İstanbul'da Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u yenen "Cimbom", sonrasında Avusturya'daki kampta Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ve İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile mücadele etti. Galatasaray, söz konusu maçları 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip tamamladı.

Hazırlıklarına İstanbul'da devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup ettikten sonra Serie A'dan Lazio ile 2-2 berabere kaldı.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.