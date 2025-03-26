Şampiyon ÇBK Mersin'den Vali Toros'a ziyaret

ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin, kazandığı kupayla birlikte Vali Atilla Toros'u ziyaret ederek şampiyonluk sevincini paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Şampiyon ÇBK Mersin'den Vali Toros'a ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2025 14:32

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin'in yönetimi ve oyuncuları, Vali Atilla Toros'u ziyaret etti.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda 23 Mart'ta oynanan finalde Emlak Konut'u 85-64 yenerek şampiyon olan ÇBK Mersin, kazandığı kupayı Vali Toros'a götürdü.

Ziyarette, ÇİMSA ÇBK Mersin Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen ve yönetim kurulu üyeleri ile basketbolcular Marine Johannes, Bridget Carleton ve Sinem Ataş yer aldı.

ÇBK Mersin heyetiyle görüşen Vali Toros, kupayı kazanan takımı tebrik etti.

Toros, Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayarak kenti gururlandıran Mersin ekibine mücadele ettiği diğer kulvarlarda da başarılar diledi.

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery