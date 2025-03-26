Şampiyon ÇBK Mersin'den Vali Toros'a ziyaret

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin'in yönetimi ve oyuncuları, Vali Atilla Toros'u ziyaret etti.



Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda 23 Mart'ta oynanan finalde Emlak Konut'u 85-64 yenerek şampiyon olan ÇBK Mersin, kazandığı kupayı Vali Toros'a götürdü.



Ziyarette, ÇİMSA ÇBK Mersin Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen ve yönetim kurulu üyeleri ile basketbolcular Marine Johannes, Bridget Carleton ve Sinem Ataş yer aldı.



ÇBK Mersin heyetiyle görüşen Vali Toros, kupayı kazanan takımı tebrik etti.



Toros, Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayarak kenti gururlandıran Mersin ekibine mücadele ettiği diğer kulvarlarda da başarılar diledi.







