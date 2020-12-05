Samet Aybaba: 'İptal edilen golde VAR'dan çağırmadılar'

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Göztepe ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Aybaba, mükemmele yakın bir oyun ortaya koyduklarını ve çok pozisyona girdiklerini söyledi. Rakibe yedikleri golün dışında bir duran toptan pozisyon verdiklerini kaydeden Aybaba, "Göztepe ciddi bir deplasman, iyi bir takım. Bu mücadele önemliydi. Saha içinde herkesin dikkat etmesi lazım. İptal edilen golümüzde VAR hakemi orta hakemi bile çağırmadan golü iptal ettiler." değerlendirmesinde bulundu.



Aybaba, pandemi sürecinde zor koşullar altında mücadele edildiğini belirterek, "Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Keşke 3 puan olsaydı ama böyle oynadığımız sürece şansın bize döneceğine inanıyorum." diye konuştu.



