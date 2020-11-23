Samet Aybaba: 'Futbol bu, her şey olur'

Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba, Galatasaray deplasmanındaki 1-1'lik beraberliğin ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Aybaba, "Oyun başlangıcı çok kötü. İlk devre çok kötü. Merkezden, kenardan savunma tedbirlerini çalıştık. Bomboş bir savunma yaptık. Kalecimizin müthiş başarısı, şansımız ile 0-0. Penaltıdan sonra daha iyi savunma yaptık. Pozisyon vermedik. Futbol bu, çok eksiğimiz var. Gidereceğiz, çalışacağız. 1 puan bizim için çok önemli. Öne doğru giderken bir şeyler katacak bize. Pozisyonlar ile ilgili daha çok yorum yapmamız, planlamamız lazım. 10 kişi kaldıktan sonra dönebiliyor. Şimdi içeride çok keyifliler. Biz 10 kişi kaldıktan sonra çok iyi savunma yaptık. Hiç pozisyon vermedik. Her topa vurduk. Daha çok istedik. İlk yarıda bunları yapamamıştık." dedi.



2 oyuncularının durumunun ciddi olduğunu söyleyen deneyimli hoca, "Lung'un adalesinde yırtık var. Yasir'in kemiğinde kırık var. Talihsizlik tabii ki. Oyuncularımı kutluyorum. Böyle bir maçtan puanla ayrılmak bizi daha da ileriye götürecektir." ifadelerini kullandı.



