  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Samet Aybaba, Başakşehir'e karşı puan istiyor!

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Samet Aybaba, Medipol Başakşehir maçından puan almak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA
Samet Aybaba, Başakşehir'e karşı puan istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2018 14:14
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacakları maçtan puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Aybaba, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde Trabzonspor'un ardından Gençlerbirliği'ni de yenmelerinin, oyuncuların performansını ve coşkusunu artırdığını belirtti.

Ligde bu hafta Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Aybaba, şöyle konuştu:

"Şampiyon adayı bir takım, birlikte oynama alışkanlıkları var, bireysel yıldızlara sahipler. Biz de rakibin eksikliklerini nasıl değerlendiririz diye çalışıyoruz. Artılarıyla ilgili önlem alma planlarımız var. İyi bir takımız ve sadece futbolu düşünüyoruz. Yine aynı düşünceleri sahaya yansıtıp, Medipol Başakşehir maçından da puanla dönmek istiyoruz."

Aybaba, Medipol Başakşehir'in şampiyonluk iddiasıyla ilgili soru üzerine, şampiyonluk yarışıyla ilgilenmediklerini belirterek, "Biz her rakibe karşı, aynı sistem ve düşüncede, çirkinliğe bulaşmadan, futbolun içinde kalarak oynamaya çalışıyoruz. Öyle bir takımız zaten. Oyuncularımız da biliyor. Bundan sonra alınacak neticeler, oyuncularımızın isimlerini, kalitelerini, bugüne kadar yaptıklarını daha çok ön plana çıkaracaktır. Onlar da çok istekli, coşkulu, inşallah bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

- Antrenman

Kulüp tesislerinde teknik direktör Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Antrenman, yarı sahada pas ve çabukluk çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

İdmana, Rus stoper Vitali Dyakov katılmadı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için