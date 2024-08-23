Samet Akaydin için Mourinho bekleniyor

Fenerbahçe, Nice'in talip olduğu Samet Akaydin için Jose Mourinho'nun raporunu bekliyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Samet Akaydin için Mourinho bekleniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2024 07:54
Fenerbahçe'de birçok futbolcuya talipler çıkmaya devam ediyor.

Fransız ekibi Nice stoper Samet Akaydin ve kanat Ryan Kent'e talip oldu. Kent'in uygun şartlarda gönderilmesine kesin gözle bakılıyor.

RAPOR BEKLENİYOR

Samet için de Mourinho'nun raporu bekleniyor. Milli futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro 30 yaşındaki Samet Akaydin'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery