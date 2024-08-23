Samet Akaydin için Mourinho bekleniyor

Fenerbahçe'de birçok futbolcuya talipler çıkmaya devam ediyor.
Fransız ekibi Nice stoper Samet Akaydin ve kanat Ryan Kent'e talip oldu. Kent'in uygun şartlarda gönderilmesine kesin gözle bakılıyor.
RAPOR BEKLENİYOR
Samet için de Mourinho'nun raporu bekleniyor. Milli futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro 30 yaşındaki Samet Akaydin'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Fransız ekibi Nice stoper Samet Akaydin ve kanat Ryan Kent'e talip oldu. Kent'in uygun şartlarda gönderilmesine kesin gözle bakılıyor.
RAPOR BEKLENİYOR
Samet için de Mourinho'nun raporu bekleniyor. Milli futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro 30 yaşındaki Samet Akaydin'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.