Samet Akaydin'dan şaşırtan hareket: Crespo'yu nişan aldı

Konferans Ligi'nde Nordsjaelland karşısında sahadan ummadığı bir netice ile ayrılan Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de Sivasspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmadan 4-1'lik skorla galibiyetle ayrılarak taraftarlarıyla barıştı.
ELEŞTİRİLERE HEDEF OLMUŞTU
Sarı-lacivertli takımda Becao ve Djiku'nun sakatlığı nedeniyle şans bulan Samet Akaydin, özellikle Trabzonspor maçında yaptığı hatalar sonrası eleştirilere hedef olmuştu.
İKİ KEZ CRESPO'YU SIRTINDAN VURDU
29 yaşındaki savunmacının maç içinde topu uzaklaştırmak isterken iki kez takım arkadaşı Crespo'yu sırtından vurması dikkatlerden kaçmadı. Samet Akaydin ilk yarıda Raj Manaj'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
ELEŞTİRİLERE HEDEF OLMUŞTU
Sarı-lacivertli takımda Becao ve Djiku'nun sakatlığı nedeniyle şans bulan Samet Akaydin, özellikle Trabzonspor maçında yaptığı hatalar sonrası eleştirilere hedef olmuştu.
İKİ KEZ CRESPO'YU SIRTINDAN VURDU
29 yaşındaki savunmacının maç içinde topu uzaklaştırmak isterken iki kez takım arkadaşı Crespo'yu sırtından vurması dikkatlerden kaçmadı. Samet Akaydin ilk yarıda Raj Manaj'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.