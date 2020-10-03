Samatta: '100 gol atacağıma şampiyon olalım'

Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta iki gol birden atan Samatta maçı değerlendirdi.



Fenerbahçe'ye yardımcı olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Samatta, ""Benim için en önemlisi bugünkü maçtı. İyiydi. Sonlarda biraz işler zorlaştı. Mutluyuz, 3 puanı aldık. Bizim için en önemlisi kazanarak devam etmek. Goller atarak galibiyete katkı sağladığım için mutluyum" dedi.



"100 tane gol atacağıma Fenerbahçe şampiyon olsun" diyen Samatta, "Benim için en önemlisi bugünkü maçtı. İyiydi. Sonlarda biraz işler zorlaştı. Mutluyuz, 3 puanı aldık. Bizim için en önemlisi kazanarak devam etmek. Goller atarak galibiyete katkı sağladığım için mutluyum." şeklinde konuştu