Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı

Antalya'da düzenlenen 2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, sıralama atışlarıyla start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı
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22 Kasım 2023 15:16
Antalya'da düzenlenen 2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, sıralama atışlarıyla başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya Spor Salonu'nda yapılan organizasyona 125 kulüp ve 601 sporcu katılıyor.

Büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyona, 26 Kasım Pazar günü tamamlanacak.

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