Çaykur Rizespor, Venezuelalı forvet Salomon Rondon'u kadrosuna kattı.



Karadeniz ekibi; Rubin Kazan, Zenit, West Bromwich, Newcastle United, CSKA Moskova, Dalian Pro gibi takımlarda oynayan ve bonservisine toplam yaklaşık 68 milyon Euro ödenen Salomon Rondon ile her konuda anlaşmaya vardı.



Bonservisi Çin ekibi Dalian Pro'da bulunan 31 yaşındaki Venezuelalı forvet, fesih işlemlerinin sona ermesinin ardından kısa süre içerisinde Rize'ye gelecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.



Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu: "Salomon Rondon görüşmesi net olarak, yüzde 100 bitmese de, prensip olarak Rondon seneye Rizespor'da. Çok daha heyecan verici başka isimlerle de ilgileniyoruz. Anlaşma noktasında da çok uzak değiliz."



