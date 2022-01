Salah: 'Liverpool, ne istediğimi biliyor'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, kulüple sözleşme görüşmeleri ve bireysel ödüller hakkında açıklamada bulundu.



"İSTEKLERİM ÇILGINCA DEĞİL"



Mısırlı futbolcu, "Liverpool'da kalmak istiyorum. Ancak bu durum sadece benim elimde olan bir şey değil. Bu onların (kulübün) elinde. Kulüp, benim ne istediğimi biliyor. Benim isteklerim çılgınca istekler değil" dedi.



"ÖDÜLLER SİYASET GİBİ"



Bireysel ödüller hakkında da açıklama yapan yıldız futbolcu, "Dünyanın en iyi futbolcusu olmak istiyor muyum, tabii ki. Bunu düşünmediğime dair yalan söylemeyeceğim. Şu an bunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Hayatındaki her şeyin yolunda gittiğini belirten Salah, "Ballon d'Or'u kazanamasam bile mutluyum. Hayatımdaki her şey iyi ve düzenli. Bazen bu ödül konusu bana sadece siyaset gibi geliyor" sözlerini kullandı.



Mısır Milli Takımı ile ilgili de konuşan 29 yaşındaki futbolcu, "Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. Afrika Kupası'nı da kazanmak istiyorum" şeklinde konuştu.



Salah'ın, Liverpool ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.





