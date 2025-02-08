Sakaryaspor,, geriden gelip kazandı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Çorum FK'yi 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Sakaryaspor,, geriden gelip kazandı
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08 Şubat 2025 17:59
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, Çorum FK'yi konuk etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk gol, 13. dakikada Çorum FK'de Tunahan Ergül'den geldi.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Ognjen Ozegovic ve 47. dakiikada Burak Çoban kaydetti.

Öte yandan Çorum FK'de Erkan Kaş, 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 

Bu sonuçla birlikte 30 puana yükselen Sakaryaspor, 15. sıraya yükseldi. 35 puanda Çorum FK ise 5. sırada konumlandı.

Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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