Sakaryaspor dış sahada kayıp

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ikinci yarıda deplasmanda çıktığı maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayamadı.



Sezon başından bu yana dış sahada 15 maça çıkan yeşil-siyahlı ekip, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 20 puan topladı.



Sakarya temsilcisi, söz konusu maçlarda 18 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.



Sakaryaspor, ligin ilk yarısında deplasmanda gösterdiği performansı, ikinci devrede yakalayamadı. Yeşil-siyahlı takım, ligin ilk yarısında dış sahada yaptığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.



Son dış saha galibiyetini 16. haftada Tuzlaspor'u 3-1 yenerek alan Sakaryaspor, ikinci devrede deplasmanda oynadığı 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



Ligin ikinci yarısının ilk deplasman karşılaşmasında Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Sakarya temsilcisi, Ümraniyespor'la 1-1, Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.



Eyüpspor'a 3-2 yenilen Sakaryaspor, golsüz biten Adanaspor maçında bir puana razı oldu.



ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 2-0 kaybeden yeşil-siyahlı ekibin dışarıdaki Erzurumspor FK maçı da 0-0 bitti.



İkinci devrede deplasmanda galibiyete hasret kalan Sakarya temsilcisi, ligin geri kalan bölümünde Bitexen Giresunspor ve Kocaelispor'a konuk olacak.



Sakaryaspor, 30 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla play-off hattında 5. sırada yer alıyor.



