Sakaryaspor'dan orta sahaya transfer!

Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Akarslan'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor'dan orta sahaya transfer!
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27 Haziran 2023 16:26
Son güncelleme 27 Haziran 2023 16:27
Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Akarslan'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Iğdır FK forması giyen futbolcu Muhammed Akarslan ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Muhammed." ifadesine yer verildi.

28 yaşındaki oyuncu Akarslan, kariyerinde Pendikspor, Eyüpspor, Tuzlaspor, Diyarbekirspor, Bodrumspor, Karagümrük ve Fenerbahçe 21 yaş altı takımlarında forma giydi.

 
 
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