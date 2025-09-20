Sakaryaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı

Sakaryaspor Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 4 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12 Ekim Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir." denildi.
