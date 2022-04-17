Sakaryaspor, adım adım 1. Lig'e

Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Sakaryaspor, TFF 2. Lig'de Turgutluspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Sakaryaspor, adım adım 1. Lig'e
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17 Nisan 2022 18:05
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor'u 3-0 yenen lider Sakaryaspor, bitime üç hafta kala en yakın rakibi Bodrumspor'un 8 puan önünde yer aldı.

Tuncay şanlı yönetimindeki 78 puanlıa Sakaryaspor haftaya Serik Belediyespor'u yenmesi halinde, rakibinin maçına bakmadan 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

İkinci sıradaki 70 puanlı Bodrumspor, İnegölspor'u ağırlayacak.



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