TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor'u 3-0 yenen lider Sakaryaspor, bitime üç hafta kala en yakın rakibi Bodrumspor'un 8 puan önünde yer aldı.
Tuncay şanlı yönetimindeki 78 puanlıa Sakaryaspor haftaya Serik Belediyespor'u yenmesi halinde, rakibinin maçına bakmadan 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.
İkinci sıradaki 70 puanlı Bodrumspor, İnegölspor'u ağırlayacak.
Tuncay şanlı yönetimindeki 78 puanlıa Sakaryaspor haftaya Serik Belediyespor'u yenmesi halinde, rakibinin maçına bakmadan 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.
İkinci sıradaki 70 puanlı Bodrumspor, İnegölspor'u ağırlayacak.