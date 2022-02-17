Sait Karafırtınalar: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sait Karafırtınalar: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'
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17 Şubat 2022 17:28
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, kaybetmelerine rağmen iyi bir futbol ortaya koyduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karafırtınalar, "Rakibimizi tebrik ediyoruz. Duran toptan sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk. Rakibimiz ligin iki liderinden bir tanesiydi. İstediğimiz kadar önlem alalım, çalışalım, bazen olmuyor. Üç haftadır duran toptan gol yiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda kendi hatası olduğunu da dile getiren Karafırtınalar, "İkinci yarı oyuncu değişiklikleri sonrası çok farklı bir Adanaspor ortaya çıktı. 'Kaybedersek bile mücadele ederek kaybedelim.' demiştik. Buna uygun bir mücadele verdik. Oyuncularım ikinci yarı karakter koydular. İkinci yarı tek kale oynadık ve topu vermedik. Rakibimizin kontratakları vardı ve bu da beklediğimiz bir şeydi. Son anda yakaladığımız gol fırsatını değerlendirseydik, bizim adımıza çok sevindirici olacaktı. Bazen bitti deniler yerde yeniden başlarsınız. Bu takımın kalitesine inancım zerre azalmadı. Bu mücadelenin içinde sonuna kadar olacağız." diye konuştu.

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