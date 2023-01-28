Sait Karafırtınalar: "Maçı kazanabilirdik"

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Altınordu karşısındaki 1-1'lik beraberliği değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sait Karafırtınalar: 'Maçı kazanabilirdik'
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28 Ocak 2023 23:54
Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Altınordu ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Karafırtınalar, aldıkları 1 puanın da değerli olduğunu son dakikada yedikleri penaltı golüyle 3 puanı kaçırdıklarını kaydetti.

Geçen hafta farklı kaybettikleri Gençlerbirliği müsabakasından dolayı bu karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu bildiren Karafırtınalar, "Maçı kazanabilirdik. 1-0'dan sonra maçı koparmak için 3 değişiklik yaptık. Ancak orta sahamızı değiştiremedik çünkü oyuncu eksiğimiz var. Orada uzun süre sıkıntı yaşayacağız. Oraya bir takviyesi yapabilsek güzel olurdu. Oynanan ve verilen mücadele sevindiriciydi." dedi.

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