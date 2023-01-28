Sait Karafırtınalar: 'Maçı kazanabilirdik'

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Altınordu ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Karafırtınalar, aldıkları 1 puanın da değerli olduğunu son dakikada yedikleri penaltı golüyle 3 puanı kaçırdıklarını kaydetti.



Geçen hafta farklı kaybettikleri Gençlerbirliği müsabakasından dolayı bu karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu bildiren Karafırtınalar, "Maçı kazanabilirdik. 1-0'dan sonra maçı koparmak için 3 değişiklik yaptık. Ancak orta sahamızı değiştiremedik çünkü oyuncu eksiğimiz var. Orada uzun süre sıkıntı yaşayacağız. Oraya bir takviyesi yapabilsek güzel olurdu. Oynanan ve verilen mücadele sevindiriciydi." dedi.





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