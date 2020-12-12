Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 5203 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 29136 olduğu açıklandı. Bugün 222 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 1581565 olarak paylaşıldı. Toplam vaka sayısının da 1809809'a ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım" dedi.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 5203 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 29136 olduğu açıklandı. Bugün 222 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 1581565 olarak paylaşıldı. Toplam vaka sayısının da 1809809'a ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım" dedi.