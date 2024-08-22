Sadio Mane, Benzema'nın yanına gidiyor!

Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan Sadio Mane, Arabistan'da kalacak.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Sadio Mane, Al-Nassr'dan ayrılacak ve Al-Ittihad'a transfer olacak.
Karim Benzema'nın da forma giydiği Al-Ittihad'ın oyuncuyu kısa süre içinde kadrosuna katacağı belirtildi.
Bayern'den 30 milyon euroya transfer edilen Senegalli kanat, Arabistan ekibinde 48 maçta 19 gol ve 11 asist yaptı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Sadio Mane, Al-Nassr'dan ayrılacak ve Al-Ittihad'a transfer olacak.
Karim Benzema'nın da forma giydiği Al-Ittihad'ın oyuncuyu kısa süre içinde kadrosuna katacağı belirtildi.
Bayern'den 30 milyon euroya transfer edilen Senegalli kanat, Arabistan ekibinde 48 maçta 19 gol ve 11 asist yaptı.
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