Sadio Mane, Benzema'nın yanına gidiyor!

Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan Sadio Mane, Arabistan'da kalacak.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Sadio Mane, Al-Nassr'dan ayrılacak ve Al-Ittihad'a transfer olacak.



Karim Benzema'nın da forma giydiği Al-Ittihad'ın oyuncuyu kısa süre içinde kadrosuna katacağı belirtildi.



Bayern'den 30 milyon euroya transfer edilen Senegalli kanat, Arabistan ekibinde 48 maçta 19 gol ve 11 asist yaptı.





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