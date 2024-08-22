Sadio Mane, Benzema'nın yanına gidiyor!

Al-Nassr forması giyen Sadio Mane'nin Karim Benzema'nın da forma giydiği Al-Ittihad'a transfer olmaya yakın olduğu belirtildi.

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Sadio Mane, Benzema'nın yanına gidiyor!
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22 Ağustos 2024 19:52
Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan Sadio Mane, Arabistan'da kalacak.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Sadio Mane, Al-Nassr'dan ayrılacak ve Al-Ittihad'a transfer olacak.

Karim Benzema'nın da forma giydiği Al-Ittihad'ın oyuncuyu kısa süre içinde kadrosuna katacağı belirtildi.

Bayern'den 30 milyon euroya transfer edilen Senegalli kanat, Arabistan ekibinde 48 maçta 19 gol ve 11 asist yaptı.

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