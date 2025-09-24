24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-346'
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-062'
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
0-058'
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
0-252'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
0-06'
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
1-062'
24 Eylül
Getafe-Alaves
0-049'
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
1-047'
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
1-0DA
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Sadettin Saran: "İnşallah kupayı birlikte kaldırırız"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Zagreb maçıyla ilgili konuşan Saran, "Bugün büyük gün. Futbolcularla dün konuştum, bugün mesajlaştım. İnşallah Zagreb'den galibiyetle gelecekler." dedi.

Sadettin Saran, basketboldaki Cumhurbaşkanlığı Kupası ile ilgili, "Basket takımımız, Avrupa şampiyonu, gururumuz. 4. kupayı alacağız inşallah. Başta antrenörümüz, oyuncularımız, Ali Başkan ve Sertaç Bey. Çok büyük emekleri var. İnşallah bugün o emeklerin karşılığını alacağız. İnşallah Ali Başkan ile birlikte kupayı kaldırırız, o yoksa Sertaç Bey ile inşallah." sözlerini sarf etti.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 7 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 11 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
