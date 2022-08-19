Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Oksijen gazetesinden Elif Ergu Demiral'a tam sayfa bir röportaj verdi.



Fenerbahçe'yi iyi gördüğünü söyleyen Saran, "Fenerbahçe hem futbolda hem de basketbolda çok iyi hocalarla anlaştı. Şampiyonlukta iddialı olacağını düşünüyorum. Takım için uyum önemli. Çünkü iyi transferler olsa da takımda uyum yoksa sonuç alınamıyor. Ben takıma uyum, taraftarlara da sabır diliyorum" dedi.



Spor harcaması 1.7 trilyon dolara çıktı



Spor sektörünün katlanarak büyüdüğünü vurgulayan Saran, "Yalnızca e-sporun büyüklüğü 1 milyar 200 milyon dolara çıktı. Pandemide de spor karşılaşmaları durdu ama spor yayınlarının izlenilirliği arttı. Spor harcamaları 1.7 trilyon dolara yükseldi. Daha da artacak. Türkiye'de futbol, basketbol, voleybol, Formula 1, Premier League, tenis, dövüş sporlarının her geçen gün izleyicisi artıyor. Bu büyük bir sektör, spor deyince beslenmesi, spor salonları, malzemeleri, kıyafetleri ve bahisi de saymak lazım. Spor teknolojisi de atılımda. Tokyo Olimpiyatları mobilden izlendi" dedi.



Son olimpiyatın yüzde 50 oranında mobilden izlendiğine dikkat çeken Saran, "Bu çok önemli bir oran. Spor işinde NFT de büyüyor. Kripto paralar ve NFT yüzde 700 arttı son yılda. NBA ve Premier League NFT'de yeni projelere giriyor. Spor markaları da bu işlere başladı." ifadelerini kullandı.



Pandemi spora olan ilgiyi patlattı



Yakın zamanda bir spor patlaması yaşanacağını kaydeden Sadettin Saran, "3.5 milyar insanın 2025 yılında spor yapacağını öngörüyorlar. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 40'ı. Bunun nedeni de sağlıkla ilgili endişeler. Pandemi birçok şeyi değiştirdi. Bakın bundan 10 yıl önce Amerika'da 30 yaşın altındakiler 4, Türkiye'dekiler ise 1-2 spor dalını takip ederken bu veriler de değişti. Amerika'da 30 yaşın altındaki nüfus 7-8 spor dalını takip ediyor, Türkiye'de de 4'e yükseldi. Bunları hep yatırım yaparken yola çıktığımız verilerden söylüyorum" dedi.





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