Sadettin Saran, Ali Koç'tan mazbatasını aldı

Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi resmen başladı. Chobani Stadı'nda düzenlenen törende mazbatasını alan Saran'a, eski başkan Ali Koç'tan destek mesajı geldi.

calendar 25 Eylül 2025 18:57 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 19:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kulübünde 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasındaki mazbata törenine eski başkan Ali Koç, eski başkan vekili Sertaç Komsuoğlu ve kulübün eski genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da katıldı.

Devir teslim ve mazbata töreninde konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Başkanımız Ali Koç'a ve görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye kazandırdıklarınız için sizlere minnettarız. Arkadaşlarımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.


"BİLİYORUM Kİ BİR TELEFON KADAR YAKINSINIZ"

Zor bir göreve geldiklerini vurgulayan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Geceleri uykumuzun kaçtığı oluyor. Endişelendiğimiz zamanlar oluyor ama hem seçildikten sonra gösterdiğiniz tavır, hem de bugün buraya gelerek bizlerle paylaştığınız bilgiler çok önemli. Bundan sonra da yanımızda olacağınızı hepimiz hissettik, biliyoruz, inandık. Yola çıkarken de hep öyle olmasını istedim. Çok teşekkür ederiz. Biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız. En yakın zamanda amatör şubeleri sizin arkadaşlarınızla beraber gezmek istiyorum. Geçmişteki bütün bilgilerinizden, tecrübelerinizden yararlanmak istedik. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir yere gitmiyoruz hep beraber buralardayız." açıklamasını yaptı.

"YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY VARSSA HER ZAMAN HAZIRIZ"

Görev devir tesliminde konuşan Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Şekip Mosturoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye için örnek bir seçimi geride bıraktıklarının altını çizen Ali Koç, şunları söyledi:

"Bizim dönemimizde doğru düzgün devir teslim yapamadık. Ama Sadettin Başkan döneminde devamlı paslaşıyoruz. Çok fazla bilgi var, çok fazla devam eden iş var. Başkan vekilimiz Sertaç Komsuoğlu ve genel sekreterimiz Burak Kızılhan'la birlikte mazbata törenine katıldık. 38. başkanımız hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hepimizin yolu açık, şansı bol olsun. Nice zaferlerde hep beraber kutlamayı nasip etsin."

"ŞİMDİDEN BAŞLADI BİLE"

Ali Koç ayrıca yeni başkana sağlık ve sabır temennisinde bulunarak "Bu işler ruh ve beden sağlığını bozan işler. Sonra kudret, kuvvet ve dirayet diliyorum. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman hazırız. Maçlarda da her zaman görüşeceğiz. Pazar günü başlamak üzere."

Bu sözlere Sadettin Saran gülerek, "Şimdiden başladı bile" yanıtını verdi.

Açıklamaların ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, eski başkan Ali Koç'a plaket takdim etti.

Fotoğraf çekiminin ardından Ali Koç, kulüp binasından alkışlar eşliğinde ayrılırken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ali Koç'u aracına kadar uğurladı.

