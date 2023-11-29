Sacha Boey'dan Zaha itirafı!

Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.
23 yaşındaki futbolcu, "Seni en çok zorlayan oyuncu kim?" sorusuna "Antrenmanlarda Zaha, maçlarda ise Leroy Sane" yanıtını verdi.
Eski takım arkadaşı Berkan Kutlu'yu çok özlediğini de aktaran Boey, İstanbul'daki en sevdiği yerin "Ali Sami Yen, RAMS Park" olduğunu söyledi.
23 yaşındaki futbolcu, "Seni en çok zorlayan oyuncu kim?" sorusuna "Antrenmanlarda Zaha, maçlarda ise Leroy Sane" yanıtını verdi.
Eski takım arkadaşı Berkan Kutlu'yu çok özlediğini de aktaran Boey, İstanbul'daki en sevdiği yerin "Ali Sami Yen, RAMS Park" olduğunu söyledi.
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