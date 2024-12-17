Sacha Boey'dan yine kötü haber!

Bayern Münih, Sacha Boey'un antrenman sırasında sol ayak bileğinden sakatlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sacha Boey'dan yine kötü haber!
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17 Aralık 2024 12:57
Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, bir kez daha sakatlandı.

Alman ekibi, Boey'un antrenman sırasında sol ayak bileğinden sakatlandığını ve bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

4. KEZ SAKATLIK

Galatasaray'dan geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'e giden Fransız savunma oyuncusu, Alman ekibindeki 11 aylık döneminde dördüncü kez sakatlık yaşadı.

Bayern Münih'te yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahaya çıkmakta zorlanan Boey, Alman ekibinin formasını 10 maçta giyebildi ve 1 asist yaptı.

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