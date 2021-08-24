Ryan Donk, 5 yıl sonra Kasımpaşa'ya geri döndü!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Henk Donk'un yeni adresi belli oldu.



Hollandalı futbolcu, Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Donk, 5 sezona aradan sonra yeniden eski takımına dönmüş oldu.



GALATASARAY'DAN VEDA



Galatasaray da Ryan Donk için bir veda mesajı yayımladı.



Sarı - kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz."



