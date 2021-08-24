Ryan Donk, 5 yıl sonra Kasımpaşa'ya geri döndü!

Kasımpaşa, stoper oyuncusu Ryan Donk ile sözleşme imzaladı. Galatasaray da sözleşmesi biten Hollandalı futbolcu için veda mesajı yayımladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ryan Donk, 5 yıl sonra Kasımpaşa'ya geri döndü!
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24 Ağustos 2021 15:01
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Henk Donk'un yeni adresi belli oldu.

Hollandalı futbolcu, Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Donk, 5 sezona aradan sonra yeniden eski takımına dönmüş oldu.

GALATASARAY'DAN VEDA

Galatasaray da Ryan Donk için bir veda mesajı yayımladı.

Sarı - kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz."


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