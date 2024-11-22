Ryan Babel: 'Talisca, Fenerbahçe'ye katkı sağlar'

Eski futbolcu Ryan Babel, Türkiye'deki futbol gündemine dair A Spor'a açıklamalarda bulundu.
İsmi Fenerbahçe ile anılan eski takım arkadaşı Anderson Talisca hakkında konuşan Babel, "Talisca 5-6 yıldır Suudi Arabistan'da. Beşiktaş'tayken çok yetenekli bir oyuncuydu. Futbolu takip eden birisi olarak onun Avrupa'da olmasını istersiniz. O böyle bir yol seçti ve saygı duymamız gerekir. Yine de Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.
"BEŞİKTAŞLILAR SABRETMELİ"
Galatasaray ve Beşiktaş'ın durumunu değerlendiren Babel, "Galatasaray son birkaç yıldır çok iyi gidiyor ve şu anda da gelişmeye devam ediyorlar. Beşiktaş, son şampiyonluğun ardından sıkıntılı bir döneme girdi. Bence kendileri için öz güven kazanabilecekleri bir döneme girdiler, van Bronckhorst iyi bir tercih. Beşiktaşlılar biraz daha dişlerini sıkmalılar. Güzel şeyler için sabır gerekir. Beşiktaş için sezon hala devam ediyor, daha çok yolları var. Transfer döneminde önemli hamleler yapacaklarını düşünüyorum. İnsanların van Bronckhorst konusunda biraz daha beklemesi gerekiyor." sözlerini sarf etti.
"OSIMHEN KARARINI VERMELİ"
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında konuşan Babel, "Osimhen harika bir oyuncu, harika bir yeteneği var. Türkiye ona sahip olduğu için mutlu olmalı. Osimhen'in de kendi kariyerini inşa edebilmesi için iyi bir platform sağlanmış olacak Türkiye'de. Kariyerinin geleceğine dair karar vermesi gerekiyor. 'Galatasaray'da mı kalacak yoksa başka bir takıma mı gidecek' bunun kararını vermeli." ifadelerini kullandı.
"ELEŞTİRDİM AMA G.SARAY DOĞRU KARARI VERMİŞ"
Galatasaray'daki dönemi hakkında konuşan Hollandalı isim, "Mertens, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Daha önce bir röportajda biraz eleştirmiştim. Zamanında Falcao ile beraber oynarken daha genç oyuncuları toparlayabilmek için bir durum vardı. Ancak zaman geçtikte Galatasaray daha da yaşlı oyuncuları aldı. Ancak günün sonunda Galatasaray şampiyon oldu, demek ki doğru kararı vermişler." dedi.
İsmi Fenerbahçe ile anılan eski takım arkadaşı Anderson Talisca hakkında konuşan Babel, "Talisca 5-6 yıldır Suudi Arabistan'da. Beşiktaş'tayken çok yetenekli bir oyuncuydu. Futbolu takip eden birisi olarak onun Avrupa'da olmasını istersiniz. O böyle bir yol seçti ve saygı duymamız gerekir. Yine de Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.
"BEŞİKTAŞLILAR SABRETMELİ"
Galatasaray ve Beşiktaş'ın durumunu değerlendiren Babel, "Galatasaray son birkaç yıldır çok iyi gidiyor ve şu anda da gelişmeye devam ediyorlar. Beşiktaş, son şampiyonluğun ardından sıkıntılı bir döneme girdi. Bence kendileri için öz güven kazanabilecekleri bir döneme girdiler, van Bronckhorst iyi bir tercih. Beşiktaşlılar biraz daha dişlerini sıkmalılar. Güzel şeyler için sabır gerekir. Beşiktaş için sezon hala devam ediyor, daha çok yolları var. Transfer döneminde önemli hamleler yapacaklarını düşünüyorum. İnsanların van Bronckhorst konusunda biraz daha beklemesi gerekiyor." sözlerini sarf etti.
"OSIMHEN KARARINI VERMELİ"
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında konuşan Babel, "Osimhen harika bir oyuncu, harika bir yeteneği var. Türkiye ona sahip olduğu için mutlu olmalı. Osimhen'in de kendi kariyerini inşa edebilmesi için iyi bir platform sağlanmış olacak Türkiye'de. Kariyerinin geleceğine dair karar vermesi gerekiyor. 'Galatasaray'da mı kalacak yoksa başka bir takıma mı gidecek' bunun kararını vermeli." ifadelerini kullandı.
"ELEŞTİRDİM AMA G.SARAY DOĞRU KARARI VERMİŞ"
Galatasaray'daki dönemi hakkında konuşan Hollandalı isim, "Mertens, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Daha önce bir röportajda biraz eleştirmiştim. Zamanında Falcao ile beraber oynarken daha genç oyuncuları toparlayabilmek için bir durum vardı. Ancak zaman geçtikte Galatasaray daha da yaşlı oyuncuları aldı. Ancak günün sonunda Galatasaray şampiyon oldu, demek ki doğru kararı vermişler." dedi.