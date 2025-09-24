Runjaic: 'Zaniolo daha fazlasını yapabilir'

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, İtalya Kupası'nda Palermo ağlarını havalandıran Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.



Runjaic, "Zaniolo'nun gol atmasına sevindim. Yeteneğini gösterdi ancak çok daha fazlasını yapabileceğini biliyoruz." dedi.



Zaniolo, Palermo ile oynanan kupa maçında 41. dakikada ağları havalandırmış ve takımını 1-0 öne geçirmişti. Udinese, Palermo'yu 2-1'lik skorla mağup ederek kupada tur atlamıştı.



Galatasaray'dan transfer olduğu Udinese'de 3 maçta süre bulan 26 yaşındaki Zaniolo, Palermo maçıyla birlikte Udinese'de ilk kez gol sevinci yaşadı.



