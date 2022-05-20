Rüdiger'den ayrılık açıklaması

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin savunma oyuncusu Antonio Rüdiger ayrılığını duyurdu.



2017 yılından Roma'dan Chelsea'ya 35 Milyon euro karşılığında transfer olan Antonio Rüdiger, sözleşmesinin sona erdiğini ve İngiliz ekibiyle anlaşmadığını açıkladı.



29 yaşındaki Alman stoper, Chelsea'den ayrılık kararının kendisini üzdüğünü vurgularken; "Chelsea her zaman kalbim, Londra her zaman evim olacak. Buraya tek başıma gelmiştim. Şimdi karım ve iki muhteşem çocuğum ile gidiyorum. Burada FA Kupası, UEFA ve UCL kazandık. Yüzlerce güzel anım var. Burada ırkçılığı da gördüm ama en çok sevgiyi gördüm. Günün sonunda, ışık karanlıktan daha güçlüydü. Bu yüzden ben daima Chelsea olarak kalacağım. Ne yazık ki sözleşme görüşmelerim oldukça kötü bir hal almıştı, bilirsiniz iş iştir. Fakat Ağustos'tan Ocak ayına kadar kulubünüzden sözleşmeniz ile ilgili bir şey duymadığınızda işler oldukça zorlaşıyor." açıklamasını yaptı.



Chelsea'de 202 maça çıkan Antonio Rüdiger, 12 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.



REAL MADRİD İDDİASI



Öte yandan İspanyol basını, bonservisini eline alacak olan Antonio Rüdiger'in Real Madrid'e imza atacağını öne sürdü.





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