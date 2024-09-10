Rotaru: "Cicaldau'yu bonservisiyle transfer ettik"

Romanya'nın Universitatea Craiova kulübünün başkanı Mihai Rotaru, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau'yu bonservisiyle transfer ettiklerini söyledi.

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Rotaru: 'Cicaldau'yu bonservisiyle transfer ettik'
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10 Eylül 2024 15:11
Romanya'nın Universitatea Craiova kulübü, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau'yu bonservisiyle birlikte transfer etti.

Craiova Kulübü Başkanı Mihai Rotaru, "Cicaldau'yu bonservisiyle birlikte aldık." açıklamasını yaptı.

BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO

Romanya'dan Gazeta Sporturilor'un haberine göre; Craiova, Cicaldau için Galatasaray'a toplamda 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Bu rakamın 300 bin euro'su ise Galatasaray'ın Craiova'ya ödemesi gereken 300 bin euro'luk son transfer taksidi olarak 1.5 milyon euro'dan düşecek.

Galatasaray, 2021 yazında Cicaldau'yu Craiova'dan 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

G.SARAY'DA 41 MAÇA ÇIKTI

27 yaşındaki orta saha, Galatasaray formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.

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