Rosier ve Ghezzal için pazarlıklar sürüyor

Ahmet Nur Çebi katıldığı canlı yayında takımın iki kiralık oyuncusu Rosier ve Ghezzal ile ilgili konuştu.



beIN Sport'a konuşan Çebi, iki oyuncunun da bonservisini almak istediklerine ilişkin haberleri doğrularken, "Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini almak istiyoruz. Oyuncularımız iyi oynayınca değerleri de artıyor, çok kolay bir süreç olmayacak ama umarım birçoğuyla önümüzdeki sene yine sahada olacağız." açıklamasını yaptı.



Leicester City'den Beşiktaş'a 1 yıl kiralık olarak gelen Rachid Ghezzal 21 lig maçında 1 gol 13 asistle, Sporting Lizbon'dan 1 yıl kiralık gelen sağ bek Valentin Rosier ise 23 lig maçında 1 gol 5 asist üretmişti.



