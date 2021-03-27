Rosier ve Ghezzal için pazarlıklar sürüyor

Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in bonservisini almaya çalıştıklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, her iki oyuncu için de pazarlıkların sürdüğünü açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Rosier ve Ghezzal için pazarlıklar sürüyor
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27 Mart 2021 00:00
Ahmet Nur Çebi katıldığı canlı yayında takımın iki kiralık oyuncusu Rosier ve Ghezzal ile ilgili konuştu.

beIN Sport'a konuşan Çebi, iki oyuncunun da bonservisini almak istediklerine ilişkin haberleri doğrularken, "Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini almak istiyoruz. Oyuncularımız iyi oynayınca değerleri de artıyor, çok kolay bir süreç olmayacak ama umarım birçoğuyla önümüzdeki sene yine sahada olacağız." açıklamasını yaptı.

Leicester City'den Beşiktaş'a 1 yıl kiralık olarak gelen Rachid Ghezzal 21 lig maçında 1 gol 13 asistle, Sporting Lizbon'dan 1 yıl kiralık gelen sağ bek Valentin Rosier ise 23 lig maçında 1 gol 5 asist üretmişti.



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