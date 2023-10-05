Rosier atıldı, Beşiktaş 10 kişi kaldı

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Lugano ile oynadığı maçta 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Valentin Rosier, Celar'a yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarıdan dolayı oyundan atıldı.
Fransız futbolcu, ilk sarı kartını 43. dakikada Bottani ile tartışmasının ardından görmüştü.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Valentin Rosier, Celar'a yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarıdan dolayı oyundan atıldı.
Fransız futbolcu, ilk sarı kartını 43. dakikada Bottani ile tartışmasının ardından görmüştü.