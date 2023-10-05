Rosier atıldı, Beşiktaş 10 kişi kaldı

Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier, Lugano ile oynanan maçın 61. dakikasında kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rosier atıldı, Beşiktaş 10 kişi kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2023 21:08
Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Lugano ile oynadığı maçta 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Valentin Rosier, Celar'a yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarıdan dolayı oyundan atıldı.

Fransız futbolcu, ilk sarı kartını 43. dakikada Bottani ile tartışmasının ardından görmüştü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery