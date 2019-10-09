Wayne Rooney'nin eşi Coleen Rooney, Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy'i gizli instagram öykülerini The Sun gazetesine göndermekle suçladı.
Coleen Rooney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Birkaç yıl önce, bir kişi, kişisel instagram hesabımdan yaptığım paylaşımları düzenli olarak The Sun gazetesine gönderdi. Benim hakkıımda oldukça fazla bilgiye sahipti. Ailemden ya da arkadaşlarımdan biriydi. Bunu yaparken benden izin almıyordu. Bunun kim olacağına dair çok kez düşündüm ve şüphelerim oluştu.
Ardından, bir fikir aklıma geldi. Herkesi engelleyecek ancak sadece 1 kişinin instagram öykülerimi görmesini sağlayacaktım. Geçtiğimiz 5 ay boyunca bazı yalan öyküleri paylaşıp, Sun'da çıkmasını bekledim. Sonunda ne oldu biliyor musunuz, çıktı!
Meksika'daki cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili bir paylaşımdı. Kim olduğunu kendime saklamak ve hiçbir yorum yapmamak çok zordu. Kimin yaptığından kesinlikle emin olmuştum.
Tüm resimlerin ve öykülerin ekran görüntülerini aldım. Çünkü, o öyküleri sadece 1 kişi gördü.
O kişi, Rebekah Vardy'di."
REBEKAH: "KEŞKE BENİ ARASAYDIN"
Hedefteki kişi Rebekah Vardy, Coleen Rooney'nin bu paylaşımı üzerine twitter hesabından bir açıklama yayınladı.
Rebekah Vardy, kırık kalp emojisiyle birlikte şu ifadeleri kullandı:
"Keşke beni arasaydın ve bu düşüncelerini bana anlatsaydın. Seninle ilgili hiçbir gazeteciyle konuşmadım. Böyle bir düşüncen varsa, bana söyleyebilirdin. Sosyal medya hesabımdaki şifreleri değiştirirdim ve bunun durduğunu görürdün. Yıllardan bu yana instagram hesabıma birçok kişinin erişim hakkı var.
Son dönemde tanımadığım kişileri dahi insta hesabımdan takip ettiğimi fark ettim. Bu insanları asla ben takip etmedim.
Paraya ihtiyacım yok. Senin öykülerini satarak elime ne geçecek. Seni çok beğenirim Coleen ve bu yola girdiğin için çok üzgünüm. Özellikle, hamileliğimin son aylarında biri olarak. Bunu yalanlamayı bile mide bulandırıcı görüyorum. Keşke, tüm bunlar yaşanmadan önce beni bir kez arasaydın."
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Coleen Rooney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Birkaç yıl önce, bir kişi, kişisel instagram hesabımdan yaptığım paylaşımları düzenli olarak The Sun gazetesine gönderdi. Benim hakkıımda oldukça fazla bilgiye sahipti. Ailemden ya da arkadaşlarımdan biriydi. Bunu yaparken benden izin almıyordu. Bunun kim olacağına dair çok kez düşündüm ve şüphelerim oluştu.
Ardından, bir fikir aklıma geldi. Herkesi engelleyecek ancak sadece 1 kişinin instagram öykülerimi görmesini sağlayacaktım. Geçtiğimiz 5 ay boyunca bazı yalan öyküleri paylaşıp, Sun'da çıkmasını bekledim. Sonunda ne oldu biliyor musunuz, çıktı!
Meksika'daki cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili bir paylaşımdı. Kim olduğunu kendime saklamak ve hiçbir yorum yapmamak çok zordu. Kimin yaptığından kesinlikle emin olmuştum.
Tüm resimlerin ve öykülerin ekran görüntülerini aldım. Çünkü, o öyküleri sadece 1 kişi gördü.
O kişi, Rebekah Vardy'di."
REBEKAH: "KEŞKE BENİ ARASAYDIN"
Hedefteki kişi Rebekah Vardy, Coleen Rooney'nin bu paylaşımı üzerine twitter hesabından bir açıklama yayınladı.
Rebekah Vardy, kırık kalp emojisiyle birlikte şu ifadeleri kullandı:
"Keşke beni arasaydın ve bu düşüncelerini bana anlatsaydın. Seninle ilgili hiçbir gazeteciyle konuşmadım. Böyle bir düşüncen varsa, bana söyleyebilirdin. Sosyal medya hesabımdaki şifreleri değiştirirdim ve bunun durduğunu görürdün. Yıllardan bu yana instagram hesabıma birçok kişinin erişim hakkı var.
Son dönemde tanımadığım kişileri dahi insta hesabımdan takip ettiğimi fark ettim. Bu insanları asla ben takip etmedim.
Paraya ihtiyacım yok. Senin öykülerini satarak elime ne geçecek. Seni çok beğenirim Coleen ve bu yola girdiğin için çok üzgünüm. Özellikle, hamileliğimin son aylarında biri olarak. Bunu yalanlamayı bile mide bulandırıcı görüyorum. Keşke, tüm bunlar yaşanmadan önce beni bir kez arasaydın."
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