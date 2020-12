Rondo: "LeBron ile yan yana oynamak, harika bir deneyimdi"

Atlanta Hawks point guardı Rajon Rondo, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile birlikte oynama deneyiminin nasıl olduğunu paylaştı.



Rondo kısa süre önce "All the Smoke" podcast'inde yer aldı ve LeBron ile beraber oynama deneyimi hakkında konuştu:



"Harika bir deneyimdi. Dediğim gibi, bu yıl film seanslarında işin içine çok dahildi, gençlerin bir ekip olarak bulunmamız gereken yerde nasıl olmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olmuştu.



Ben de onun düşüncelerini, iş yapısını ve hareket tarzını incelemiştim. Geri dönüp maç filmini izlediğimde, önce her zaman kendimi, sonra onu ve Anthony Davis'i izleyerek nasıl bir seviye talep ettiklerini ve hangi noktalarda en verimli olduklarını anlamaya çalışıyordum.



Benim yaklaşımım bu şekildeydi ve dediğim gibi, onunla oynayabilmek, düşüncelerini görebilmek ve 17'nci senesinde bu kadar dominant olabilmek için nasıl bir disiplin ortaya koyduğunu anlayabilmek çok eğlenceliydi. Bu son birkaç yıl benim için harika bir yolculuk oldu."