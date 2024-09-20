Ronaldo yine attı, Al-Nassr kazandı!

Suudi Arabistan Ligi 4. hafta maçında Al-Nassr, deplasmanda Al-Ettifaq ile karşılaştı. Al-Ettifaq Stadyumu'nda oynanan maçı Al-Nassr 3-0 kazandı.
Stefano Pioli'nin takımına galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo, 56. dakikada Salem Al Najdi, 70. dakikada Anderson Talisca kaydetti.
Geçtiğimiz günlerde takımın başına getirilen Pioli, Al-Nassr kariyerine galibiyetle başladı.
Ronaldo, rakip fileleri havalandırmasıyla birlikte kariyerindeki 902. golü kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Al-Nassr, puanını 8 yaptı. El-Ettifaq ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Al-Nassr, Al-Wehda ile oynayacak. El-Ettifaq ise Al-Taawon ile karşılaşacak.
Stefano Pioli'nin takımına galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo, 56. dakikada Salem Al Najdi, 70. dakikada Anderson Talisca kaydetti.
Geçtiğimiz günlerde takımın başına getirilen Pioli, Al-Nassr kariyerine galibiyetle başladı.
Ronaldo, rakip fileleri havalandırmasıyla birlikte kariyerindeki 902. golü kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Al-Nassr, puanını 8 yaptı. El-Ettifaq ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Al-Nassr, Al-Wehda ile oynayacak. El-Ettifaq ise Al-Taawon ile karşılaşacak.