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Ronaldo, Selena Gomez'i solladı!

Ünlü şarkıcı Selena Gomez üç yıl sonra zirveyi Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'ya kaptırdı

Ronaldo, Selena Gomez'i solladı!
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30 Ekim 2018 16:37
Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, instagram hesabından 144 milyon 413 bin 258 takipçiye ulaştı.

Böylece Portekizli futbolcu, "Instagram'da en çok takipçiye sahip ünlü" olmayı başardı.

ABD'li şarkcı Selena Gomez, 144 milyon 348 bin 638 takipçi ile ikinci sırada yer aldı.

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Ariana Grande ise 132 milyon 385 bin 554 takipçi ile üçüncü oldu.






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