Ronaldo, Selena Gomez'i solladı!

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, instagram hesabından 144 milyon 413 bin 258 takipçiye ulaştı.Böylece Portekizli futbolcu,olmayı başardı.ABD'li şarkcı Selena Gomez, 144 milyon 348 bin 638 takipçi ile ikinci sırada yer aldı.ABD'li oyuncu ve şarkıcı Ariana Grande ise 132 milyon 385 bin 554 takipçi ile üçüncü oldu.