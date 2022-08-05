Ronaldo'dan Galatasaray'a beğeni!

Cristiano Ronaldo, Galatasaray ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.Portekizli süper star sarkı kırmızılı bir taraftarın "Come to Galatasaray" yorumunu sosyal medya hesabından beğendi.Ronaldo'nun bu hareketi kısa sürede büyük beğeni topladı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.Galatasaraylı taraftarlar ise bu beğeni sonrası "Elbet bir gün" yorumlarında bulundu.İşte Ronaldo'nun beğendiği yorum: