Ronaldo'dan flaş hamle! Oynamak istemiyor

Cristiano Ronaldo, Juventus'un Udinese'yle karşılaştığı Serie A'nın ilk hafta maçında kendi isteğiyle yedek kulübesinde başladı.



Sky Italia'da yer alan habere göre; Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Ronaldo'yu ilk 11'de başlatmak istedi ancak Portekizli süperstar maça yedek kulübesinde başlamayı talep etti. Allegri, Ronaldo'nun bu talebini kabul etti.



Yine haberin detayında, Ronaldo'nun Juventus için oynamak istemediği ve transferini talep ettiği kaydedildi. Portekizlinin bu talepleri nedeniyle Udinese maçında kendisini riske atmamayı düşündüğü belirtildi.



JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA: "KALACAK!"



Juventus Asbaşkanı Pavel Nedved, Udinese maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Ronaldo ile ortak verdiğimiz bir karar. Sezonun başındayız ve herkesin zirve performansında olmaması normal. Allegri, bugün en iyi 11'ini seçti. Avrupa şampiyonu Chiellini bile yedek. Ronaldo, Juventus'ta kalacak." ifadelerini kullandı.



97 MAÇTA 98 GOLLÜK ETKİ



Temmuz 2018'de 117 milyon euro bonservis karşılığı Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Serie A'da forma giydiği 97 maçta 81 gol atıp 17 asist yaptı.



