Ronaldo: 'Ballon d'Or Vini'nin hakkıydı'

Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario, Rodri'nin kazandığı Ballon d'Or ödülünün Vinicius Junior'a verilmesi gerektiğini belirtti.



Ronaldo yaptığı açıklamada, "Vinicius'un bu ödülü kazanması gerekiyordu. Bu kararla Vinicius, dünyanın en iyi oyuncusu olarak taçlandırma fırsatını kaçırdı." dedi.



Vinicius'un Rodri'den daha iyi oynadığını söyleyen Efsane isim, "Bunun Rodri ile bir alakası yok. Açık konuşmak gerekirse Vinicius, geçen sezon daha başarılıydı." ifadelerini kullandı.



