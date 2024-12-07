Ronaldo: "Ballon d'Or Vini'nin hakkıydı"

Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario, Rodri'nin kazandığı Ballon d'Or ödülünün Vinicius Junior'a verilmesi gerektiğini söyledi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ronaldo: 'Ballon d'Or Vini'nin hakkıydı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Aralık 2024 17:38
Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario, Rodri'nin kazandığı Ballon d'Or ödülünün Vinicius Junior'a verilmesi gerektiğini belirtti.

Ronaldo yaptığı açıklamada, "Vinicius'un bu ödülü kazanması gerekiyordu. Bu kararla Vinicius, dünyanın en iyi oyuncusu olarak taçlandırma fırsatını kaçırdı." dedi.

Vinicius'un Rodri'den daha iyi oynadığını söyleyen Efsane isim, "Bunun Rodri ile bir alakası yok. Açık konuşmak gerekirse Vinicius, geçen sezon daha başarılıydı." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery