Romulo'ya İngiliz ekibi talip oldu!

Göztepe'nin genç yıldızı Romulo'ya Avrupa kulüplerinin ilgisi büyüyerek devam ediyor.



Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın da 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için devreye girdiği öğrenildi.



Daha önce Almanya'dan Leipzig, Hollanda'dan Ajax, İtalya'dan Roma ği Leipgibi kulüplerin radarına giren Romulo'ya, şimdi de İngiliz temsilcisinin resmi temaslarda bulunduğu ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise genç futbolcusunu kolay kolay bırakmaya niyetli değil.

20 MİLYON EURO'YU GETİREN ROMULO'YU ALIR!



Göztepe, Romulo için kapıyı 20 milyon Euro'dan açarken, bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakılmadığı öğrenildi. Kulübün, oyuncunun potansiyeline ve yaşına güvenerek pazarlıkta elini güçlü tuttuğu belirtiliyor.



Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Romulo, hem teknik ekibin hem de scout ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bonservis bedelinin yanı sıra, Göztepe'nin sonraki satıştan pay gibi maddi avantajlar içeren bir teklif gelmeden masaya oturmayacağı da kulislerde konuşulan detaylar arasında.



Göztepe, Romulo için kapıyı 20 milyon Euro'dan açarken, bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakılmadığı öğrenildi. Kulübün, oyuncunun potansiyeline ve yaşına güvenerek pazarlıkta elini güçlü tuttuğu belirtiliyor.Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Romulo, hem teknik ekibin hem de scout ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bonservis bedelinin yanı sıra, Göztepe'nin sonraki satıştan pay gibi maddi avantajlar içeren bir teklif gelmeden masaya oturmayacağı da kulislerde konuşulan detaylar arasında.