Romain Saiss'ten ayrılık kararı!

Wout Weghorst'un aniden Manchester United'ın yolunu turmasının ardından Beşiktaş'ta bir büyük ayrılık daha yaşanmak üzere. Siyah beyazlıların sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolwerhampton'dan kadrosuna kattığı Romain Saiss yine Ada'ya gitmek istiyor. Faslı stoper dün oynanan Karagümrük maçının ilk on birinde yer almadı. Notthingham Forest'ın kadrosuna katmak istediği Saiss, yönetime takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas'ın en önemli oyuncularından olan Saiss, turnuvadaki performansıyla transferin gözdelerinden olmuştu. Önceki gün Nottingham Forest'ın yaptığı teklifi siyah beyazlı kulüp reddetmişti. 32 yaşındaki oyuncu teklifin reddedilmesi üzerine hayal kırıklığı yaşadı. Transferi için kolaylık sağlanmasını isteyen Saiss'in bu tavrı herkesi şaşırttı. Şenol Güneş de tecrübeli stoperi ilk on birden çıkarıp maça yedek kulübesinde başlattı.Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Romain Saiss, bizim oyuncumuz. Maça göre böyle bir karar verdik ve onu yedek başlattık" sözlerini kullandı. Futbolcu ikinci yarıda oyuna girdi.