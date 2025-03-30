Roma, yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Roma, deplasmanda Lecce'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma, yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!
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30 Mart 2025 00:41
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Lecce ile Roma karşı karşıya geldi.

Via Del Mare'de oynanan mücadelede Roma, deplasmanda Lecce'yi 1-0 mağlup etti.

Maçtaki tek gol 80. dakikada Artem Dovbyk'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Roma, ligde yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı (11G 3B) ve puanını 52'ye yükselterek 6. sırada yer aldı.

Ligde 25 puanla 17. sırada bulunan Lecce'nin galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

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